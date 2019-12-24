KARADENİZ'DE, 26 NOKTADA YANGIN; 5 EV KÜL OLDU, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel KARADENİZ'DE, 26 NOKTADA YANGIN; 5 EV KÜL OLDU, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

KARADENİZ'DE, 26 NOKTADA YANGIN; 5 EV KÜL OLDU, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

6 saat önce

KARADENİZ Bölgesi'nde 4 ilde, 26 farklı noktada çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı.

KARADENİZ'DE, 26 NOKTADA YANGIN; 5 EV KÜL OLDU, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ, System.String[]

KARADENİZ Bölgesi'nde 4 ilde, 26 farklı noktada çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. 5 evin kül olduğu, 5 evin tahliye edildiği ve fındık bahçelerinin zarar gördüğü yangınlara müdahaleler sürüyor. Trabzon Valiliği'nde ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu.

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 26 farklı noktada örtü ve orman yangını çıktı. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Yangınlara belediye itfaiye ekipleri ile orman işçileri AFAD ekipleri ve vatandaşlar çok sayıda araçla müdahale ediyor.

5 EV YANDI, 5 EV TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon'da 10 ilçede, 22 farklı noktada orman yangını çıktı. Çaykara ilçesi Ulucami mahallesinde çıkan orman yangının sıçradığı Abdurrahman ve İlyas Bahadır'a ait 2 ev yandı. Arsin ilçesi Güneyce mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak büyüdü. Yangına Trabzon'un yanı sıra çevre illerden gelen takviye itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu ve alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yangında 3 evin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

"ALEVLERLE MÜCADELE DİYORUZ"

Can kaybının yaşanmadığı yangına ilişkin konuşan Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, "Yangın mahallenin yüksek kesimlerinde meydana geldi. Yaklaşık 50 hektarlık alanda şiddetli rüzgarla beraber yayılan bir orman yangınına maruz kaldık. Şu an yangının yayıldığı bölgeye yakın olan köyde 5 evi tedbir amaçlı boşalttık. Bütün ekipler burada. Alevlerle mücadele ediyoruz" dedi.

FINDIK BAHÇELERİ ZARAR GÖRDÜ

Ordu'nun Ünye ilçesi Kadılar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 100 hektarlık alan zarar gördü.

Giresun'un Eynesil ilçesi İshaklı Köyü'nde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi se devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangında fındık bahçelerinin zarar gördüğü de öğrenildi.

ARTVİN'DE YANGIN

Öte yandan, Artvin'in Borçka ilçesi Taşlıtarla Camii bölgesinde de orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yayılan yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Trabzon Valiliği'nde ise yangınlarla ilgili kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezinde ekipler yangınlara müdahale için yönlendiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın detayları

Yangın söndürme detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR - Serkan KILINÇ - Nurbay USTA/ TRABZON,


Karadeniz Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:34 Kaynak: DHA
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