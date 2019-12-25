Son Dakika › Güncel › Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6) - Son Dakika
Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6)
6 saat önce
BAKAN PAKDEMİRLİ: 2 ÖNEMLİ YANGINIMIZ VARTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'ndeki örtü ve orman yangınlarıyla ilgili kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:29 Kaynak: DHA
BAKAN PAKDEMİRLİ: 2 ÖNEMLİ YANGINIMIZ VAR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'ndeki örtü ve orman yangınlarıyla ilgili kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Soğutma ve söndürme çalışmalarının 15 yangın bölgesinde devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Yangınlar 15 ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 önemli yangınımız var" diye konuştu.
Son Dakika İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu