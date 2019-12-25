Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6) - Son Dakika

Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6)

6 saat önce

BAKAN PAKDEMİRLİ: 2 ÖNEMLİ YANGINIMIZ VARTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'ndeki örtü ve orman yangınlarıyla ilgili kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6), System.String[]

BAKAN PAKDEMİRLİ: 2 ÖNEMLİ YANGINIMIZ VAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'ndeki örtü ve orman yangınlarıyla ilgili kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Soğutma ve söndürme çalışmalarının 15 yangın bölgesinde devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Yangınlar 15 ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 önemli yangınımız var" diye konuştu.


Karadeniz Bölgesi, Bekir Pakdemirli, Trabzon Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:29 Kaynak: DHA
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