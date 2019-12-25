Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (7) - Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (7) - Yeniden - Son Dakika

Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (7) - Yeniden

6 saat önce

PAKDEMİRLİ: KASIT VE İHMAL VAR MI, ARAŞTIRILIYORTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'nde henüz kontrol altına alınamayan 2 önemli yangın olduğunu söyledi.

Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (7) - Yeniden, System.String[]

PAKDEMİRLİ: KASIT VE İHMAL VAR MI, ARAŞTIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'nde henüz kontrol altına alınamayan 2 önemli yangın olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Yangınlarda insan faktörü ön planda. Kasıt ve ihmal var mı, bunları kolluk kuvvetleri araştırıyor. Bu yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor ardından gerekli çalışmalar yapılacak. Yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem uygulandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, örtü ve orman yangınlarıyla ilgili kriz masasının oluşturulduğu Trabzon Valiliği'ndeki açıklamasında, yangınlarda can kaybı olmadığını kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Yangının çıkmasının akabinde devletin tüm kurumları konuyla ilgili gerekli tedbirleri aldı. Ben de yangınla ilgili tüm gelişmeleri takip ettim. Yangın konusunda en tecrübeli ekibimizi de sahaya sevk ettik. 650 personelle yangına müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle yangın söndürülemedi. Yangında öncelik can, elbette bir ağacın yanmasını istemeyiz; ama öncelik, yerleşim alanlarına verildi. Dernekpazarı, tehlike atlattı. Yanan bağ evleri var. 55 yangın çıkmıştı. Diğer illerde de Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de kayda değer 20 yangın daha vardı. 38'i söndürüldü, 17 yangın halen devam ediyor. 17 yangının 15'i kontrol altına alındı. Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 tane önemli yangınımız var. Dernekpazarı yangını önemli, arazinin sarp olması çalışmaları güç hale getiriyor. 9 evi tahliye etmiştik, vatandaşlar evlerine döndüler. Araklı yangınını ise çok sıkıntılı görmüyoruz, 2 ev tahliye edildi. 260 hektar alan zarar gördü, bunun 10 hektarı fındık bahçesi" diye konuştu.

'7 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM UYGULANDI'

Trabzon'un yangın istatistiklerini kontrol ettiklerini ve yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını aktaran Bakan Pakdemirli, "Trabzon, genelde mart ve kasım aylarında yanıyor. Özellikle bu konuya dikkat etmemiz lazım. Bahçelerde, çalı ve çırpı temizliği yapan vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Yangınlarda insan faktörü ön planda. Kasıt ve ihmal var mı, bunları kolluk kuvvetleri araştırıyor. Bu yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor ardından gerekli çalışmalar yapılacak. Yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem uygulandı. Önümüzdeki saatlerde hava durumunun daha iyi olmasını bekliyoruz, rüzgar azalınca çalışmalar daha da kolaylayacak. İnşallah yarına bırakmadan yangınla mücadelemiz sürecek. Yangını en kısa sürede söndürmeye kararlıyız. Öte yandan hava araçlarının uçamadığı ortamdayız. Bu nedenle havadan müdahale olmadı" dedi.

YANGIN BÖLGELERİNİ ZİYARET EDECEK

Açıklamasının ardından valilikte toplantıya giren Bakan Pakdemirli'nin yangın bölgelerini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceleyeceği belirtildi.


Karadeniz Bölgesi, Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:52 Kaynak: DHA
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