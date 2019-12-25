Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8) - Son Dakika

Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8)

6 saat önce

BAKAN PAKDEMİRLİ, ARSİN'DE İNCELEMELERDE BULUNDUTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü ve orman yangınları nedeniyle kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Arsin ilçesine gitti.

Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8), System.String[]

BAKAN PAKDEMİRLİ, ARSİN'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü ve orman yangınları nedeniyle kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Arsin ilçesine gitti. İlçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.


Bekir Pakdemirli, Trabzon Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:12 Kaynak: DHA
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