Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8) - Son Dakika

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Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8)
6 saat önce
BAKAN PAKDEMİRLİ, ARSİN'DE İNCELEMELERDE BULUNDUTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü ve orman yangınları nedeniyle kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Arsin ilçesine gitti.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:12 Kaynak: DHA
BAKAN PAKDEMİRLİ, ARSİN'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü ve orman yangınları nedeniyle kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Arsin ilçesine gitti. İlçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.
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