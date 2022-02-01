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Karadeniz'de 3 ilde kar nedeniyle 265 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Karadeniz'de 3 ilde kar nedeniyle 265 köye ulaşım sağlanamıyor

01.02.2022 13:54
Karadeniz'de 3 ilde kar nedeniyle 265 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 265 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 265 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, özellikle yüksek kesimlerde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 42 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu yollardan 26'sında yeniden ulaşım sağlandı. Küre ve Azdavay'da dörder, Bozkurt'ta 1, İnebolu'da 3, Doğanyurt ve Çatalzeytin'de ikişer olmak üzere 16 köye ulaşımın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de merkezde 40, Almus'ta 32, Artova'da 4, Başçiftlik'te 6, Erbaa, Sulusaray ve Yeşilyurt'ta üçer, Reşadiye'de 35, Turhal'da 8 ve Zile'de 43 olmak üzere 177 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Amasya'da ise 72 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

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Kastamonu, Amasya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de 3 ilde kar nedeniyle 265 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de 3 ilde kar nedeniyle 265 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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