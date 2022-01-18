Karadeniz'de 4 ilde okullara kar tatili - Son Dakika

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'da; valiliklerce yapılan açıklamayla yoğun kar yağışı üzerine eğitime yarın için ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Rize, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle valiliklerce eğitim-öğretim 1 gün süreyle tatil edildi. 4 ilin valiliğince yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayıldı.