Karadeniz'de 5 il için sağanak ve dolu uyarısı
1 saat önce
Karadeniz'de 5 il için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Karadeniz
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:08 Kaynak: AA
'de 5 il için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu
, Çorum
, Sinop
, Tokat
ile Ordu
'da kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Ekrem İmamoğlu: Vali'ye hakaret etmedim
İmamoğlu'ndan 'VİP 2' pozu
Son dakika! Yıldırım, tarihi yayın sonrası Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlatı: Arayıp 'Hayırlısı olsun' dedi
Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez