Karadeniz'de 5 ilde 162 köy ve mahalle yolu kardan kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz'de 5 ilde 162 köy ve mahalle yolu kardan kapandı

04.03.2022 11:20
Karadeniz'de 5 ilde 162 köy ve mahalle yolu kardan kapandı

KARADENİZ Bölgesi'nde 5 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 162 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

KARADENİZ Bölgesi'nde 5 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 162 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ordu'da 12 ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Karadeniz'in yüksek kesimleri kar yağışı ile yeniden beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle Ordu'da 10, Çorum'da 100, Bayburt'ta 5, Sinop'ta 39, Amasya'da 8 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bölgenin yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimin aksamasına da neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerinde okulların tamamında eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Taşımalı eğitim yapılan Ordu'nun 5 ilçesi ve Sinop'un 9 ilçesinde de eğitim-öğretim 1 günlüğüne tatil edildi.


Karadeniz'de 5 ilde 162 köy ve mahalle yolu kardan kapandı
Karadeniz'de 5 ilde 162 köy ve mahalle yolu kardan kapandı
Karadeniz'de 5 ilde 162 köy ve mahalle yolu kardan kapandı
YORUMLAR
500
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli Samsun'un yüksek kesimleri beyaza büründü Samsun'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Karadeniz, Sinop, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de 5 ilde 162 köy ve mahalle yolu kardan kapandı - Son Dakika


Son Dakika
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
10:54 Shakhtar Donetsk'te şok: Çocuk takımını çalıştıran antrenör Rus kurşunlarının hedefi oldu
10:44 Antalya'daki Ukraynalılar, ülkelerine TIR'larla yardım topluyor: 4 TIR gitti
10:41 Karısını balkondan atarak öldürmek istemişti! Şimdi cezaevinden özür mektupları yazıyor!
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:26:22. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz'de 5 ilde 162 köy ve mahalle yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement