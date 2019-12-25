Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor - Son Dakika
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Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor

6 saat önce

Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (3)YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR, 9 EV TAHLİYE EDİLDİKaradeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde toplam 71 noktada çıkan örtü ve orman yangınlarına ekiplerin müdahale çalışmaları sürüyor.

Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (3)

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR, 9 EV TAHLİYE EDİLDİ

Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde toplam 71 noktada çıkan örtü ve orman yangınlarına ekiplerin müdahale çalışmaları sürüyor. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi, Taşcılar Mahallesi'ndeki dün akşam saatlerinde başlayan örtü yangınına da ekipler müdahale ediyor. İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. İlçede şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçarken, bazı noktalarda çıkan ufak çaplı örtü yangınlarının ise kendiliğinden söndüğü gözlendi. Gece boyu süren yangınlar nedeniyle risk altında olan Günebakan Mahallesi'nde 9 ev tahliye edildi.

ANIZ YAKANLARA CEZA

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü ilçede ekipler, alevlere güçlükle müdahale ediyor.

Bu arada, jandarma ekipleri, bölgedeki bahçelerinde anız yaktıklarını tespit ettiği kişilere de para cezası kesti. Jandarma ve ilçe kaymakamlık ekipleri de bölgede birçok evin kapısını çalarak, bahçelerinde ateş yakmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

Öte yandan ilçeye bağlı Günebakan Mahallesi'nde çıkan örtü yangını ise ekiplerin 13 saatlik uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirtildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ, TRABZON'A GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki programını iptal ederek, Karadeniz'de orman ve örtü yangınlarının sürdüğü bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a hareket etti. Bakan Pakdemirli'nin, yangınlarla ilgili son duruma ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor

Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:53 Kaynak: DHA
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