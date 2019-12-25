Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (4) - Son Dakika

8 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Karadeniz Bölgesinde 5 ilde 71 noktada süren orman ve örtü yangınları ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerin yaktıkları anız ateşleri nedeniyle orman yangınlarına sebebiyet verdikleri değerlendiriliyor. İfadelerine başvurulan 8 kişi hakkındaki yasal işlemler sürüyor.

HABER: TRABZON-DHA