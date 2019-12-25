Son Dakika › Güncel › Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (4) - Son Dakika
Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (4)
6 saat önce
8 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDIKaradeniz Bölgesinde 5 ilde 71 noktada süren orman ve örtü yangınları ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:39 Kaynak: DHA
8 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Karadeniz Bölgesinde 5 ilde 71 noktada süren orman ve örtü yangınları ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerin yaktıkları anız ateşleri nedeniyle orman yangınlarına sebebiyet verdikleri değerlendiriliyor. İfadelerine başvurulan 8 kişi hakkındaki yasal işlemler sürüyor.
HABER: TRABZON-DHA
Son Dakika Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi! İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iş arayan gence skandal sözler: Çatıya çıkana atla diyoruz