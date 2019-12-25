Karadeniz'de 5 ilde, 71 noktada yangınlar sürüyor (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de 5 ilde, 71 noktada yangınlar sürüyor (4) - Son Dakika

Karadeniz'de 5 ilde, 71 noktada yangınlar sürüyor (4)

6 saat önce

YANGINA MÜDAHALE EDENLER KONUŞTUTrabzon'un Dernekpazarı ilçesine bağlı Taşçılar köyünde çıkan yangını söndürmek için çabalayan bölge sakinleri, yaşadıklarını anlattı.

Karadeniz'de 5 ilde, 71 noktada yangınlar sürüyor (4), System.String[]

YANGINA MÜDAHALE EDENLER KONUŞTU

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine bağlı Taşçılar köyünde çıkan yangını söndürmek için çabalayan bölge sakinleri, yaşadıklarını anlattı. Ahmet Emin Koç, yangının, rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirterek, "Dün öğleye doğru yangınlar başladı. Rüzgarla birlikte hızla yayıldı. İlk önce karşı taraflardan başladı daha sonra değişik kollara yayılarak bu dağa kadar geldi. Çok zamandır yağmur yağmadı. Ormanın zemini iyice kurudu. Unutulan, yakılan, bırakılan ateşin sıçramasıyla büyüdü. Yangınlar, köyün girişine kadar indi. Nereden geleceği belli değil. Rüzgar olduğu için sürekli farklı yerlerde yangın oluyor. Mayın tarlası gibi bir hale geldi ve bu durum bizi korkutuyor" dedi.

Tüfekçi Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Terzi de yangının dünden beri devam ettiğini anlatarak, "Havanın rüzgarlı olması dolayısıyla bir türlü kontrol altına alınamıyor. Yapraklar kuru, 1 aydır yağmur yağmadı, her taraf kurak. Dolayısıyla ateş çabuk ilerliyor. Neden çıktığını bilemiyoruz. Vatandaşların çalıları yakmasından olabilir. Herkes tedirgin, korkuyor ama yapabilecek bir şey yok" diye konuştu.

'RÜZGAR DURSUN, YAĞMUR YAĞSIN, DİYE BEKLİYORUZ'

Numan Sabitaydın ise "Araba yolunun olmadığı yerlerde yangınlar çıkıyor. Komşunun evi vardı, yandı. Yangın yukarı doğru devam ediyor. Saat 01.30'da sağ olsun arkadaşlar, yatağımdan kaldırdı, 'Yangın geliyor' diye haber verdi. Trabzon ve Dernekpazarı belediyelerinden Allah razı olsun. Su tankeri geldi, iş makineleriyle toprak atıp, evi kurtardık ama yangın devam ediyor. Şu anda insan gücüyle yapılacak bir şey yok. Rüzgar dursun, yağmur yağsın, diye bekliyoruz. Elektrik hatlarından kaynaklanmış olabilir. Teller birbirine değip, kıvılcım sıçramış olabilir" dedi.


Dernekpazarı, Ahmet Emin, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
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