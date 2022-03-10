KARADENİZ'DE 5 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ - Son Dakika
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KARADENİZ'DE 5 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

10.03.2022 21:41

KARADENİZ Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop ve Samsun'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

KARADENİZ Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop ve Samsun'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kar yağışı nedeniyle, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop ve Samsun'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARADENİZ'DE 5 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ
KARADENİZ'DE 5 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ
KARADENİZ'DE 5 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

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Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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