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Karadeniz'de 5 ilde okullara kar tatili - Son Dakika

Karadeniz'de 5 ilde okullara kar tatili

19.01.2022 22:14
Karadeniz'de 5 ilde okullara kar tatili

KARADENİZ Bölgesi'nde Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Sinop'ta; valiliklerce yapılan açıklamayla yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

KARADENİZ Bölgesi'nde Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Sinop'ta; valiliklerce yapılan açıklamayla yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kar ve buzlanma nedeniyle Rize, Gümüşhane, Giresun, Gümüşhane ve Sinop'ta valiliklerce eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. 5 ilin valiliğince yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayıldı.


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Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane, Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Karadeniz'de 5 ilde okullara kar tatili - Son Dakika
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