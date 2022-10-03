Karadeniz'de 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz'de 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü

03.10.2022 15:17
Karadeniz'de 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 5 metreye ulaşan dalgalar sahili dövdü.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 5 metreye ulaşan dalgalar sahili dövdü.

Karadeniz'de sonbahar mevsimine girilmesi ile birlikte dalgalar etkili olmaya başladı. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde de boyu 5 metreyi aşan dalgalar, sahili dövdü. Dalgalarla birlikte sahilde bulunan yola kadar sıçrayan sular, yoldan geçen vatandaşları ıslattı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, daha önce dalgalar sebebiyle sahilde bulunan yapıların zarar gördüğünü söyleyerek, önlem alınmasını istedi.

(Vedat Yunus İkizoğlu - İHA)

YORUMLAR
500
Kastamonu'da samanlıkta çıkan yangında 2 kişi yaralandı Kastamonu'da samanlıkta çıkan yangında 2 kişi yaralandı Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak Zonguldak haberi! Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Ödül, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Oldu Zonguldak haberi! Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Ödül, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Oldu
Kaynak: İHA

Çatalzeytin, Kastamonu, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
20:43 İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları
20:35 Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı
20:23 Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!
20:19 Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış!
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
19:40 Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!
19:31 Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi
19:22 ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 21:23:23. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz'de 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement