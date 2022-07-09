"Acemi kasaplar" hastanelik oldu - Son Dakika
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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

09.07.2022 16:18

Ordu Devlet Hastanesine gelen Namık Yaman, kasabın yardımcısı olarak dördüncü kurbanı kestikleri sırada yaralandığını söyledi.

Ordu Devlet Hastanesine gelen Namık Yaman, kasabın yardımcısı olarak dördüncü kurbanı kestikleri sırada yaralandığını söyledi.

Yaman, kurbanlık hayvanın biraz büyük olduğunu anlatarak, "Hayvanı yatırdık, bıçağı vurduğumuz zaman kafayı kaldırınca bıçak elime geldi. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor. 'Acemi kasap' oluyor diyorlar. Tam kasap değiliz ama kasap yardımcısıyım. Yine de kaza oluyor. Hayvan durmuyor, dalgınlığına geliyor." diye konuştu.

Nuray Karadeniz ise kurban eti doğradığı esnada sol elini bıçakla kestiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Acemi kasaplar" hastanelik oldu - Son Dakika
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