Karadeniz'de 6 ilde yüz yüze eğitime 'kar' engeli - Son Dakika
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Karadeniz'de 6 ilde yüz yüze eğitime 'kar' engeli

17.02.2021 20:14
Karadeniz'de 6 ilde yüz yüze eğitime 'kar' engeli

KARADENİZ Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar nedeniyle Ordu, Giresun, Sinop, Rize ve Gümüşhane'de yüz yüze eğitime perşembe günü ara verildi.

KARADENİZ Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar nedeniyle Ordu, Giresun, Sinop, Rize ve Gümüşhane'de yüz yüze eğitime perşembe günü ara verildi. Trabzon'da ise 4 ilçede okullar tatil edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde görülen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Bölgede Ordu, Giresun, Sinop, Rize ve Gümüşhane'de yüz yüze eğitime perşembe günü ara verildi. Trabzon'da ise Tonya, Maçka ve Araklı ilçelerinde 2 gün, Yomra da ise 1 gün okullar tatil edildi.


Kaynak: DHA
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Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane, Ordu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz'de 6 ilde yüz yüze eğitime 'kar' engeli - Son Dakika
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