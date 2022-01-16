KARADENİZ'DE 653 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI - Son Dakika

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Giresun, Rize ve Sinop'a bağlı 653 köy yolu, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı da hayatı olumsuz etkili oluyor. Rize'de 230, Giresun'da 228 ve Sinop'ta 195 köy yolu, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölge illerindeki valiliklerce yapılan yazılı açıklamalarda, kar yağışının yollarda buzlanma meydana getirdiği, özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Bu arada Rize'de beyaza bürünen Çamlıhemşin ilçesinde kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaşan karın ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.