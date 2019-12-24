Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (5) - Son Dakika

VALİLİK: TRABZON'DA 100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Trabzon Valiliği'nden orman yangınları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kentte 11 ilçede 37 noktada farklı zamanlarda çıkan yangınlara müdahale edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin toplam 93 araç ve 450 personeliyle müdahale edilmiştir. Şu ana kadar bu yangınlardan 30'u ekiplerimizin müdahalesiyle söndürülmüştür. Yangınlar neticesinde üç ilçemizdeki 6 ev zarar görmüş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. 90 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık fındık bahçesinin zarar gördüğü yangınlarda 30 noktada soğutma, 6 ilçemizdeki 7 noktada da söndürme çalışmaları halen devam etmektedir. Yanan evler ile yangından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu yangınların mevsim itibariyle bahçelerde yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmekle birlikte gerekli inceleme ve araştırma devam etmektedir."