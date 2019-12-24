Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (6) - Son Dakika

AFAD'DAN UYARI

Trabzon AFAD İl Müdürlüğü'nce tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunuldu. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güneyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve yangın tehlikesi bulunuyor. Bacalardan çıkan kıvılcımlar, anız yakma gibi nedenler yangına sebebiyet verebilir. Tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmamalı. Baca gazı zehirlenmesi gibi olaylara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.

'KORKU İÇİNDEYİZ'