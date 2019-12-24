Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (7) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (7) - Son Dakika

Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (7)

6 saat önce

PROF. DR. BİLGİLİ: YANGINLAR, BU MEVSİMDE NORMALDİRKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de dün akşam başlayan orman ve örtü yangınlarına ilişkin konuştu.

Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (7), System.String[]

PROF. DR. BİLGİLİ: YANGINLAR, BU MEVSİMDE NORMALDİR

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de dün akşam başlayan orman ve örtü yangınlarına ilişkin konuştu. Yangınların bu mevsimlerde normal olduğunu belirten Bilgili, "Öncelikle bu Karadeniz bölgesi için çok normal olmayan bir durum değil, yılın bu zamanlarında eski yıllarda da hatırlayanlar olacaktır geçmiş yıllarda da bu zamanlarda orman yangınları çıkar. Aslında bunlar tam olarak orman yangını değildir. Bahçelerden çıkan yangınlar ormana sirayet eder, orman yangını olurlar. Normal midir? Oldukça normaldir. Sebebi de şudur; Bugünlerde biliyorsunuz ülkemizde etkili olan bir lodos fırtınaları oluyor. Bu lodos Batı ve Güney bölgelerine ılıman ve nemli bir hava getirirken, yağışları bırakan o kuru ve sıcak hava Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geldiği zaman yanıcı maddelerin veya ölü örtüyü kurutup etki yapmaktadır. Bu etkinin sonucunda da rüzgarın da çok şiddetli olması ile birlikte, yangınlara sebebiyet verebilmektedir veya çıkarılmış olan yangınların körükleyebilmektedir. Bunun temel sebebi budur. Zaten Doğu Karadeniz Bölgesinde çıkan yangınların çok önemli bir kısmı Kasım ve Nisan ayları arasında kısa yangın sezonu dediğimiz dönemde çıkar. Bunun haricinde yangın çıkmasına zaten muhtemel değildir. Sebebi Sonbaharda kurulmuş olan otların lodosla birlikte kuruyarak yanıcı hale gelip yangını taşımasından kaynaklanmaktadır" dedi.

'DİKKAT EDİLMELİ'

Vatandaşların şu mevsimde dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini de kaydeden Bilgili, "Burada ormancılık açısından ve orman yangınları ile ilgili çok önemli tedbirlerin alınmasına çok da ihtiyaç yok. Buradaki yangınlar genellikle bahçelerden çıkan ve ormana sirayet eden yangınlar olduğu için esas yapılması gereken bugünlerde özellikle lodosun şiddetli olduğu ve sıcaklığın yüksek olduğu nemin düşük olduğu zamanlarda vatandaşlarımız birazcık daha dikkatli olmak ve bu zamanlarda yangın çıkarmamak durumundadırlar. Bunun haricinde yapılabilecek çok da bir şey yok. Yanan kısımlar genellikle örtü yangınları olarak devam eder, yani bildiğimiz tepe yangınları şeklinde cereyan eden ve çok şiddetli ilerleyin yangınlar şeklinde olmaz. Ancak bölge itibariyle çok tehlikeli durumlarda ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Fatih TURAN- Tolga SAĞLAM/TRABZON,


Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:39 Kaynak: DHA
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