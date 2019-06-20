Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de 7 il için sağanak ve dolu uyarısı
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Karadeniz'de 7 il için sağanak ve dolu uyarısı

1 saat önce

Karadeniz'de 7 il için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Karadeniz'de 7 il için sağanak ve dolu uyarısı, System.String[]
Karadeniz'de 7 il için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Kastamonu, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat ile Ordu'da kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:35 Kaynak: AA
Samsun, Ordu, Karadeniz, Güncel
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