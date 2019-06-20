Karadeniz'de 7 il için sağanak ve dolu uyarısı
1 saat önce
Karadeniz'de 7 il için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Karadeniz
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:35 Kaynak: AA
'de 7 il için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun
, Kastamonu
, Amasya
, Çorum
, Sinop
, Tokat
ile Ordu
'da kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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