KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI - Son Dakika
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KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

12.03.2022 12:41

KARADENİZ Bölgesi'nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 777 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

KARADENİZ Bölgesi'nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 777 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Trabzon'da 708, Rize'de 214, Ordu'da 146, Giresun'da 438, Bayburt'ta 19, Sinop'ta 115, Artvin'de 48, Gümüşhane'de 88 ve Samsun'da 1 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde yoğun kar nedeniyle yolda kalan bazı ambulans ve cenaze nakil araçları, iş makineleriyle kurtarıldı.

Trabzon ile Bayburt arasında alternatif ulaşımın sağlandığı Araklı ilçesi Çatak- Salmankaş tüneli mevkisi de kar nedeniyle trafiğe kapandı. Kar yağışının sürdüğü bölgede risk nedeniyle yol açma çalışması başlatılmadı. Trabzon-Bayburt arasındaki ulaşım Zigana Dağı üzerinden sağlanıyor.

KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI
KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI
KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI
KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI
KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI
KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI
KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI
KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI
KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI
KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI
KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

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Karadeniz Bölgesi, Bayburt, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 777 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI - Son Dakika
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