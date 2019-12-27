Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı - Son Dakika
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Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı

6 saat önce

KARADENİZ Bölgesi'nde 3 günde 85 noktada çıkan ve 21 evin yandığı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangınlar kontrol altına alındı.

Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı, System.String[]

KARADENİZ Bölgesi'nde 3 günde 85 noktada çıkan ve 21 evin yandığı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangınlar kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinin ardından ormanlık alanlarda oluşan zarar ortaya çıktı. Orman örtüsünün yandığı alanlarda ağaç gövdeleri de büyük oranda alevlerden etkilendi. Uzmanlar, zarar gören orman yapısının iyileştirilmesi için çalışma yürütecek.

Karadeniz Bölgesi'nde pazartesi günü Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Gümüşhane illerinde orman ve örtü yangınları çıktı. Şiddetli lodosun etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alanlar ve yerleşim yerlerine sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 23 ilden bölgeye gelen takviye yangın söndürme ekipleri, belediye itfaiye ekipleri ile birlikte alevlere müdahale etti. Karadeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve hızı saatte 170 kilometreye ulaşan lodosun etkisiyle alevlere güçlükle müdahale edilebildi. 65 saatte kontrol altına alınan yangınlarda 21 ev yandı, 280 hektar ormanlık alan ile 10 hektarlık tarım alanı zarar gördü. Yangınların vatandaşların bahçelerinde yaktıkları anız ateşlerinin rüzgarın etkisiyle ormanlık alanlara sıçraması sonucu çıktığı belirlendi, 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

AĞAÇ GÖVDELERİ DE YANDI

Karadeniz Bölgesi'nde orman ve örtü yangınların söndürülmesinin ardından oluşan zarar ortaya çıktı. Orman örtüsünün yandığı alanlarda ağaç gövdeleri de büyük oranda alevlerden etkilendi. Bölgede en büyük çaplı yangının yaşandığı Trabzon'un Dernekpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde ormanlık alanların örtüsü küle dönerken, alevlerin sıçradığı çok sayıda ağaç gövdesi de yandı. Bölgede yeşil örtü siyahla kaplandı. Orman Genel Müdürlüğü'nce yanan alanlarda inceleme yapılarak zarar gören orman yapısının iyileştirilmesi için çalışma yürütüleceği öğrenildi. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri daha öncede bölgede yanan hasarlı alanlarda rehabilitasyon ve fidan dikimi çalışması yürütmüştü. Yanan ve zarar gören ağaçların yerine mevcut ağaçlardan alınan kozalaklardan üretilen fidanlar dikilmişti. Çalışma ile yüzde 100 başarı elde edilmişti.


Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:06 Kaynak: DHA
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