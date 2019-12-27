Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı (2) - Son Dakika

Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı (2)

6 saat önce

ORMAN YANGINLARI İLE İLGİLİ 20 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEMTrabzon'da yaktıkları anız ateşleri ile orman ve örtü yangınlarına sebebiyet verdikleri iddiasıyla 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı (2), System.String[]

ORMAN YANGINLARI İLE İLGİLİ 20 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Trabzon'da yaktıkları anız ateşleri ile orman ve örtü yangınlarına sebebiyet verdikleri iddiasıyla 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kentte 3 gün boyunca 15 ilçede 68 farklı noktada çıkan orman ve örtü yangınlarının tamamen söndürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yangınların başladığı ilk andan itibaren harekete geçilerek Valiliğimizde kriz merkezi oluşturulmuş, devletimizin bütün imkanları seferber edilmiş, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, güvenlik güçlerimiz, AFAD ve diğer kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde söndürme faaliyetleri başarıyla yönetilmiştir. Yangın söndürme çalışmalarına toplam 200 araç ve 700 personel katılmış olup yangınlardan 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanı etkilenmiştir. Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Yangınlarda zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili bugüne kadar 20 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlk andan itibaren özveriyle çalışan kurumlarımıza ve personelimize, farklı illerden bölgemize gelerek destek veren ekiplerimize, basınımıza, çalışmalarımızda yanımızda olan muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."


Trabzon Valiliği, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı
Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü

Son Dakika Haberleri
21:01 İzmir emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika
21:00 Otomobilin çarptığı yaya böyle savruldu - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası'nı ziyaret etti - Son Dakika
20:55 Bahtiyar Ersoy, Küresel Gazeteciler Konseyi Kütahya İl Temsilcisi oldu - Son Dakika
20:29 Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:08:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]