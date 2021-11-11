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Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı - Son Dakika

Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı

11.11.2021 10:48
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı

öğretim yılının ilk ara tatilinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercihi Karadeniz Bölgesi oluyor.

EĞİTİM-öğretim yılının ilk ara tatilinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercihi Karadeniz Bölgesi oluyor. Trabzon'da Uzungöl Turizm Merkezi ile Rize'de Ayder Yaylası ve İkizdere Vadisi'nde otel, pansiyon, bungolav evler ile termal tesislerde rezervasyonlar arttı.

Karadeniz Bölgesi, son yıllarda doğa tatili tercih edenlerin gözde adresi haline geldi. Pandemi döneminde uzun süre evde kalanlar, tatil planlamalarını doğadan yana kullanıyor. Eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili öncesi de Trabzon'da Uzungöl Turizm Merkezi ile Rize'de Ayder Yaylası ve İkizdere Vadisi'nde otel, pansiyon, bungolav evler ile termal tesislerde rezervasyonlar arttı. Bölgeye gelen tatilciler, sonbaharda renk cümbüşü oluşan yaylalarda, milli parklar, vadiler ve şelaleleri ziyaret ediyor, doğa yürüyüşü yapıyor. Termal kaplıcalarda şifa arayanlar da sıcak su havuzlarına giriyor.

'UZUNGÖL'E RAĞBET VAR'Uzungöl'de turizmci Murat Akyüz, yaklaşan ara tatili öncesi rezervasyonların arttığını belirterek, "Oldukça ilgi var. Tatilde kısa bir turizm sezonu yaşayacağımızı düşüyoruz. Bu sene çok güzel bir turizm sezonu geçirdik. Pandemi döneminde yaşadığımız yaralarımızı ufakta olsa sardık" dedi. Turizmci Hüseyin Kurtar ise, "Ara tatil öncesi çok fazla rağbet alıyoruz. Yerli turistlerimizi çoğunlukla ağırlayacağız" diye konuştu.'TERMAL TESİSLER İYİ BİR ALTERNATİF'

Rize'nin İkizdere Vadisi'nde yer altından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği 4 bin 541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu ifade edilen termal su kaynağı, şifa arayanların adresi oluyor. Termal tesis yöneticisi Amaç Ekşi, "Şehir karmaşasından kaçmak isteyen tatilciler pandemi sürecinde doğa tatilini keşfetti. Doğa tatili için Karadeniz'e gelenler, yayla ve şelaleleri gezerek, doğayla iç içe zaman geçiriyor. Mevsimsel olarak değişiklik gösteren doğasıyla, yılın 12 ayı misafirlerini ağırlıyor. Tatilcilere termal tesisler de iyi bir alternatif sunuyor. Şimdi okullardaki ara tatil dönemi için de rezervasyonları alıyoruz. Şu anda bölgedeki tesislerde yüzde 80'e varan oranda doluluk var, bu artıyor" diye konuştu.


- Trabzon
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı
Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Termal, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de ara tatil öncesi otel ve pansiyonlara rezervasyonlar arttı - Son Dakika
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