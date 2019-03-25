Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Bahar Karı, Yolları Kapattı

Karadeniz'de Bahar Karı, Yolları Kapattı

1 saat önce

KARADENİZ'de bahar beklenirken yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karadeniz'de Bahar Karı, Yolları Kapattı, System.String[]
KARADENİZ'de bahar beklenirken yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ise bir grup doğasever yöresel çalgılardan tulum eşliğinde kar yürüyüşü gerçekleştirdi.

Karadeniz'de dün etkili olan kar yağışı ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölge genelinde 40 dolayında köy yolu, kardan ulaşıma kapandı, bazı araçlar yollarda kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışma ile kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı. Rize'nin Ayder Yaylası'nda yağan karla birlikte seyirlik görüntüler oluşurken Çamlıhemşin ilçesinde ise bir grup doğasever, yöresel çalgılardan tulum eşliğinde kar yürüyüşü gerçekleştirdi. Kar üzerinde yaklaşık 10 kilometre yürüyen grup, ateş yakıp ısındı, karın keyfini çıkardı. - Çamlıhemşin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:56 Kaynak: DHA

Rize, Çamlıhemşin, Kar, Karadeniz, Güncel
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