Karadeniz'de balık avı durdu, tezgahlarda çeşit azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de balık avı durdu, tezgahlarda çeşit azaldı - Son Dakika

Karadeniz'de balık avı durdu, tezgahlarda çeşit azaldı

6 saat önce

KARADENİZ'de hava sıcaklıklarının artmasıyla balık sürüleri kuzeye yöneldi, avcılık durma noktasına geldi.

Karadeniz'de balık avı durdu, tezgahlarda çeşit azaldı, System.String[]

KARADENİZ'de hava sıcaklıklarının artmasıyla balık sürüleri kuzeye yöneldi, avcılık durma noktasına geldi. Tezgahlarda balık miktarı ve çeşidi de azaldı.

Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan'da sona erecek. Karadeniz'de hava sıcaklığının artmasıyla balık sürüleri de daha soğuk olan kuzeyde Gürcistan ve Rusya karasularına yöneldi. Koronavirüs nedeniyle yurt dışına açılamayan balıkçılarda teknelerini limanlara demirleyince avcılık durma noktasına geldi. Tezgahlarda balık miktarı ve çeşidi de azaldı. İstavrit, Mezgit, Palamut, Lüfer, Çinekop gibi çeşitlerde sınırlı miktarda satılıyor. Tezgahlarda daha çok Ege ve Akdeniz'den gelen balıklar yer alıyor.

'TRABZON'DA BALIKÇILIK YOK'

Bu yıl av sezonunun kötü geçtiğini ve balık çeşitlerinin azaldığını söyleyen balıkçı Cem Yazıcı, "Bilinçsiz avlanmadan dolayı pek verimli geçtiğini söyleyemeyiz. Hastalıktan dolayı büyük kayıkçılar da avlanma sezonunu erken kapattı. Zaten önümüzdeki ayın 15'inde yasak başlıyor. Balık çeşitleri oldukça azaldı. Şu an tombik, uskumru, küpes, yerli mezgit var. Şu anda balık Ege tarafından geliyor, Trabzon'da balıkçılık yok" dedi.

Balık sürülerinin Gürcistan sularına kaçtığını söyleyen Yakup Bektaşoğlu da, "Önceden 10-15 çeşit balık vardı, şu anda 3- 4 çeşit balığımız var. Satışlar çok durdu ama vatandaşın bol balık tüketmesi lazım. Balık, vücudun virüse dayanması için ilaç. Kesinlikle yenilmesi lazım" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS ÇIKTI, BALIK BİTTİ'

Gökmen Aydın da "Normalde hamsiye zaten erken başladılar. Hava da sıcak olunca bu kez hayvan soğuğa kaçtı ve balık azaldı. Koronavirüs de çıktı hepten balık bitti. Bir dahaki seneye bakalım ne çıkar. Şimdi levrek, somon gibi balıklar var. Bunlar da olmazsa hiç dükkan açmayacağız ama mecbur açıyoruz. Satışlar şu an yarı yarıya düştü. Koronavirüs yüzünden kimse sokağa çıkmıyor" diye konuştu.

Mehmet Ziya Kavuzoğlu da balık çeşidi olmadığı için Akdeniz ve Ege'den gelen balıkları tezgaha koyduklarını söyledi.


Koronavirüs, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:46 Kaynak: DHA

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