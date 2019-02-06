Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi açıklarında, içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi battı.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi açıklarında, içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi battı. Balıkçılardan biri, 400 metre yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedi bulunurken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.



Balıkçı Şeref Kara, kardeşi Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu, sabah saatlerinde balık avlamak için Özlüce Balıkçı Barınağı'ndan tekne ile denize açıldı. Ancak tekne Taşburun köyü açıklarında denizdeki dalga nedeniyle alabora olup, battı. Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu suda kaybolurken, Şeref Kara, denizde bulduğu karton köpük parçasına tutunup, kıyıya kadar yüzdü. Yaklaşık 400 metre yüzerek, kıyıya çıkmayı başaran Şeref Kara, cep telefonuyla polisi arayarak, yardım istedi. Şeref Kara, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri, kaybolan iki balıkçı için arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sırasında Murat Azaklıoğlu'nun cesedi bulundu. Hayati Kara'yı arama çalışmaları sürerken, Sinop'tan da dalgıç ekibi istendi. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.



- Kastamonu

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yaşlı Kadın, Abdest Alırken Lağım Çukuruna Düştü

İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali

Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı

Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı