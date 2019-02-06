Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp

Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp

1 saat önce

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi açıklarında, içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi battı.

Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp, System.String[]
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi açıklarında, içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi battı. Balıkçılardan biri, 400 metre yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedi bulunurken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Balıkçı Şeref Kara, kardeşi Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu, sabah saatlerinde balık avlamak için Özlüce Balıkçı Barınağı'ndan tekne ile denize açıldı. Ancak tekne Taşburun köyü açıklarında denizdeki dalga nedeniyle alabora olup, battı. Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu suda kaybolurken, Şeref Kara, denizde bulduğu karton köpük parçasına tutunup, kıyıya kadar yüzdü.  Yaklaşık 400 metre yüzerek, kıyıya çıkmayı başaran Şeref Kara, cep telefonuyla polisi arayarak, yardım istedi. Şeref Kara, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri, kaybolan iki balıkçı için arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sırasında Murat Azaklıoğlu'nun cesedi bulundu.  Hayati Kara'yı arama çalışmaları sürerken, Sinop'tan da dalgıç ekibi istendi.  Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. - Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:16 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Kadın, Abdest Alırken Lağım Çukuruna Düştü Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:26:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]