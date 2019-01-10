Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı: 2 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp (1)

Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı: 2 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp (1)

1 saat önce

KARADENİZ'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı.

Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı: 2 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp (1), System.String[]
KARADENİZ'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı. Olayda, 2 balıkçı kurtarılırken, kayıp 1 balıkçı için arama çalışması başlatıldı.

Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı. 

Sinop'un 1.2 mil açığındaki bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 2 balıkçıyı bota aldı. Kayıp olduğu belirtilen 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. - Sinop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:22 Kaynak: DHA

Sinop, Karadeniz, Güncel
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