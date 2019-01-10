Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı: 2 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp (1)
1 saat önce
KARADENİZ'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı.
KARADENİZ'de, Sinop
'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı. Olayda, 2 balıkçı kurtarılırken, kayıp 1 balıkçı için arama çalışması başlatıldı. Karadeniz
'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.
Sinop'un 1.2 mil açığındaki bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 2 balıkçıyı bota aldı. Kayıp olduğu belirtilen 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. - Sinop
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:22 Kaynak: DHA
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