Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı 2 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp (1)

Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı 2 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp (1)

2 saat önce

Karadeniz'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı.

Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı 2 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp (1), System.String[]
Karadeniz'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı. Olayda, 2 balıkçı kurtarılırken, kayıp 1 balıkçı için arama çalışması başlatıldı.

Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı. 

Sinop'un 1.2 mil açığındaki bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 2 balıkçıyı bota aldı. Kayıp olduğu belirtilen 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:52 Kaynak: DHA

Sinop, Karadeniz, Güncel
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