Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı - Son Dakika

Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı

16.04.2021 09:58

KARADENİZ'de 15 Nisan'da başlayan av yasağıyla balıkçılar, teknelerini ve zarar gören ağlarını bakıma aldı.

KARADENİZ'de 15 Nisan'da başlayan av yasağıyla balıkçılar, teknelerini ve zarar gören ağlarını bakıma aldı. İyi bir palamut avı sezonu geçirdiklerini, ancak hamside umduklarını bulamadıklarını belirten balıkçılar, yeni sezonu umutla bekliyor.

Karadeniz'de eylül ayında ağlarını denize bırakan balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan av yasağıyla birlikte teknelerini limana demirledi. Ordu'da balıkçılar, sezon boyunca denize serdikleri, zarar gören ağlarını imece usulü onarmaya başladı. Ağ bakım ve onarım işlemlerinin ardından teknelerini de bakıma alacak olan balıkçılar, yeni sezonu bekleyecek.

'HAMSİNİN İKİ AY ÖMRÜ OLDU'Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, sona eren sezonun ardından değerlendirmelerde bulundu, palamut avcılığının balıkçıların yüzünü güldürdüğünü, hamside ise bu sezon umduklarını bulamadıklarını söyledi. Aydemir, "Bu sezon palamut avcılığından istediğimizi aldık ama hamside umduğumuzu bulamadık. Hamsi kasım ayında avlandı ancak daha sonra iki ay kadar bir ömrü oldu. Hamsi incelmeye başladığı için de yasaklar geldi. Hamsi avcılığı da şubat ayında bitmiş oldu. Hamside yasağın önümüzdeki sezonlarda devam etmemesi lazım. Kasım ayı itibariyle avlanmaya başlanırsa zamanında avcılık yapılmış olur. Yıllar önce nisan ayında biz hamsi ağlarını denizden almıştık ama bu yıl belki havanın sıcak olmasından hamsi büyümedi ve kendini geliştiremedi" dedi.'HAMSİ KARADENİZ'DE STOK HALİNDEDİR'Kentte 40 yıldır balıkçılık yapan Yılmaz Dursun, yeni av sezonunda hamsiden beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek, "Bu sezon geçtiğimiz eylül ayında palamut avcılığımız çok iyi geçti. Ancak hamside iklim değişikliklerinden, havaların ısınmasından dolayı hamsimiz ince oldu. Bunun neticesinde de devletimiz hamsi avcılığını bir süreliğine yasakladı. Bu yasaklar iyi de oldu. Şu an Karadeniz'imizde hamsi hala duruyor. Önceden avlandığı zamanlarda Gürcistan'a, Romanya'ya gidiyordu. Hamsi Karadeniz'de stok halindedir. Yani burayı bırakmadı. Bu sene hamsinin kotası 2 bin tonsa, önümüzdeki sezon kotası 5 bin ton olacak. Daha iyi olacak" diye konuştu.'ELEK SİSTEMİ GEMİLERDEN KALDIRILSIN'

Balıkçı Sezgin Arslan da büyük balıkçı gemilerinde elek sisteminin kaldırılmasını talep ederek, "Geçtiğimiz sezon palamut avcılığı iyi geçti ama ondan sonrasında hiçbir şey olmadı. Yani ocak ayından bu yana denizden istediğimizi alamadık. Şu anda ufak balıkçı da büyük balıkçı da mağdur. Hamsi küçük olduğu için balıkçıların avlama şansı olmadı. Mecbur kurallara uymak zorundaydık. Bu nedenle hamsi tutamadık. Büyük balıkçıların elek sistemini gemilerinden kaldırmaları gerekli. Küresel ısınmadan dolayı eskiden Rusya'da deniz soğuğu yaptığı zaman hamsi oradan bizim Karadeniz sularına kaçıyordu. Şimdi küresel ısınmadan dolayı orada da su sıcaklığı yükseldiği zaman belki hamsi 10 veya 20 yıl sonra buraya hiç gelmeyecek. Çok az miktarlarda gelecek" ifadelerinde bulundu.


Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı
Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı
Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı
Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı
Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı
Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı
Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı
Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı
Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı
Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı
Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı

Av Yasağı, Karadeniz, Nisan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yasak başladı, Karadeniz'de balıkçılar ağ ve teknelerini bakıma aldı - Son Dakika


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