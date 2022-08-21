Karadeniz'de yeni balık avı sezonu hazırlığı

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine sayılı günler kala hazırlıklarını hızlandırdı. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, yasağın sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli sezon geçirmeyi bekliyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını hızlandırdı. Ağlarını onaran balıkçılar, kızağa alınan teknelerin alt kısımlarının boya işlerini, pervanelerin balans ayarı ve parlatılmasının yanı sıra sonar cihazlarının da son kontrolünü yapıyor. Tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Trabzonlu balıkçılar, bu yıl bereketli sezon umut ediyor.

'BU SEZONDAN ÇOK UMUTLUYUZ'Balıkçı İsmail Akkan, hazırlıklarda sona yaklaştıklarını belirterek, "Akşamları evde ağlarımızı örüyoruz. Gündüz de limana gelip teknenin bakım ve onarım çalışmalarını yapıyoruz. Teknemizi hazırlıyoruz sezona. Boyasını yapıyoruz, cihazların bakımlarını yapıyoruz. Bu yıl sezondan çok umutluyuz. Biz besmele çekip ava başlayacağız. Bakalım deniz bize ne getirir" diye konuştu.Hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Yunus Özçelik, "Teknemizin bakımlarını tamamladık. Boyasını yaptık. Ağlarımızı tamir ettik. Cihazların bakım çalışmaları yapıldı. Tayfa yeni sezona hazır. Sadece av yasağının kalkmasını bekliyoruz. Denizde balık var görünüyor. Av sezonundan umutluyuz ama tek sıkıntımız maliyetlerin artmış olması. Masraflar arttı. Yakıt fiyatları da çok arttı. Umarım sezon beklediğimizden de daha iyi geçer" dedi.

Yıpranan ağlarını onaran balıkçı Mustafa Çakır ise "Hazırlıklar tamam. Geriye sadece av yasağının kalkması kaldı. Tek düşündüren nokta yakıt fiyatının geçen yıllara oranla çok artmış olması. Masraflar 2'ye, 3'e katlandı. Denizin bize çok cömert davranması lazım ki maliyetlerimizi karşılayabilelim. Umudumuz var, gerisi Allah'ın takdiri" diye konuştu.