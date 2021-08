Karadeniz'de balıkçılar gece yarısından itibaren "vira bismillah" deyip denize açılacak - Son Dakika

Samsun'da tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ereceği gece yarısından sonra "vira bismillah" diyerek denizde kısmetlerini arayacak.

Sezon açılışı öncesi Canik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, yeni sezonun bereketli olmasını diledi.

Avcılıkta kurallara uyulmasının önemine dikkati çeken ve balıkçıların mağduriyet yaşamamasını istediklerini belirten Öztürk, "Yaklaşık 6 bin 100 çalışanımız var. Bunu 5 ile çarparsak 35 bin civarında vatandaşımız bundan ekmek yiyor. Yararlanan diğer sektörler var. Yediğimiz ekmeği helal ettirmek için koyulmuş kurallara uymamız gerekiyor." dedi.

Toplumun menfaatlerini korunmak istediklerini, diğer taraftan balıkçıların da her zaman yanında olduklarını ifade ede Öztürk, "Biz her zaman sizin yanınızdayız. Sizin de bizim yanımızda olmanızı istiyorum. Bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise sezonun balıkçı esnafı ve vatandaşlar için bereketli geçmesi dileğinde bulundu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yeni av sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Yeni sezonda denetimleri aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Sağlam, geçen yıl 1733 denetim yapıldığını, bunlardan 295 tanesine 1 milyon 163 bin lira ceza uygulandığını söyledi.

Kurallara uyulmasını isteyen Sağlam, "Bu yıl daha sıkı bir takip olacak İnşallah, hiçbir şekilde cezai müeyyideye kalmadan sezonumuzu tamamlarız. Ben bol bol bereketli bir sezon diliyorum, hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Malkoç, "Bu sezondan çok umutluyuz. Her seneden daha farklı bu sene, çünkü bu sene denizde her türlü balık görünüyor. Rusya tarafında da hava soğuk geçti. Şu an denizde Çinekop da var. Bir palamut yok. Denizin temel balığı hamsi. Hamsi olduktan sonra gerisinde bir sorun yok. "

Geçen sezon kısıtlamalar yaşadıklarını ancak bu yıl bu tür yasaklar beklemediklerini dile getiren Malkoç, "Bu sene böyle bir şey beklemiyoruz. Maç 90 dakikadır, biz de 90 dakika futbol oynayacağız. Geçen sene yarıda yasak ettiler. Karadeniz'de her yerde serbest. Bir daha öyle şey yapmazlar." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yeni sezonun bereketli geçmesi için dua edildi. Balıkçılar yasağın sona ereceği gece yarısının ardından yeni sezonun ilk avı için denize açılacak.

Törene CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve davetliler katıldı.