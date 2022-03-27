Karadeniz'de balıkçılar gün batımında av yasağının başlamasıyla limana döndü - Son Dakika
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Karadeniz'de balıkçılar gün batımında av yasağının başlamasıyla limana döndü

27.03.2022 20:30
Karadeniz'de balıkçılar gün batımında av yasağının başlamasıyla limana döndü

İstanbul'da balıkçılar, Karadeniz'in Bulgaristan-Kefken kesiminde gece balık avcılığının yasaklanması doğrultusunda gün batımıyla limana döndü.

İstanbul'da balıkçılar, Karadeniz'in Bulgaristan-Kefken kesiminde gece balık avcılığının yasaklanması doğrultusunda gün batımıyla limana döndü.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bulgaristan-Kefken kesimindeki Karadeniz sularında ikinci bir duyuruya kadar, gün batımı ile gün doğumu arasında her türlü balık avcılığının durdurulması kararı uyarınca balıkçılar gün içinde avlanıyor.

Sabah gün doğumuyla Karadeniz'e açılan balıkçılar, gün batımıyla başlayan avlanma yasağıyla Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki balıkçı limanına döndü.

Sahil Güvenlik arama ve kurtarma gemisi, Boğaz'ın Karadeniz'e açılan kısmında, askeri bir helikopter de Boğaz üzerinde tur attı. Kargo gemilerinin Boğaz'dan geçişleri ise sürdü.

Balıkçılar yasak kararını doğru buldu

Balıkçı Sefer Şahin, Bakanlığın aldığı kararı doğru bulduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bütün teknelerin gözü denizde, Askeriye, Sahil Güvenlik denizde. Bütün Karadeniz girişi taranıyor. Herkes görev başında, balıkçılar da dahil. Boğaz'dan İğne Ada'ya kadar bütün balıkçıların gözü denizde, bekliyoruz. Bu yasak kararı olmasaydı, balıkçıların gözü kara yani denize açılırdı. Bu yasak kararını iyi bulduk can güvenliğimiz açısından. Herkesin gözü denizde, bir şey görse bildirir. Ben şahsen öyleyim. Teknelerde cihaz var, koordinatları bildiririz."

Gün batımıyla limana dönen balıkçılardan Selim Zırh ise denizde herhangi bir şey görmediklerini, yasağa uygun hareket ettiklerini söyledi.

Karadeniz'de balıkçılar gün batımında av yasağının başlamasıyla limana döndü
Karadeniz'de balıkçılar gün batımında av yasağının başlamasıyla limana döndü
Karadeniz'de balıkçılar gün batımında av yasağının başlamasıyla limana döndü
Karadeniz'de balıkçılar gün batımında av yasağının başlamasıyla limana döndü

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Rumeli Feneri, Bulgaristan, Karadeniz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de balıkçılar gün batımında av yasağının başlamasıyla limana döndü - Son Dakika


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