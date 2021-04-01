Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı - Son Dakika

Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı
01.04.2021 10:40
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı Motor arızası yapıp sürüklenen tekne batınca dalgalar arasında kaldılar Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında arıza yaparak sürüklendikten sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasından kurtarıldı.
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı
Motor arızası yapıp sürüklenen tekne batınca dalgalar arasında kaldılar
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında arıza yaparak sürüklendikten sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasından kurtarıldı.
Olay Karadeniz'in Kandıra açıklarında Dikili mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makine arızası yaparak sürüklenen ve yardım çağrısı yapan balıkçı teknesi bir süre sonra batmaya başladı. Batan tekneden denize atlayan 3 kişi, yardım çağrısı üzerine hızla bölgeye intikal eden Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasında kurtarıldı. Ekiplerin botuna alınan 3 kişi, kıyıya çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın