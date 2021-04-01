Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı - Son Dakika

Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı

Motor arızası yapıp sürüklenen tekne batınca dalgalar arasında kaldılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında arıza yaparak sürüklendikten sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasından kurtarıldı.

Olay Karadeniz'in Kandıra açıklarında Dikili mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makine arızası yaparak sürüklenen ve yardım çağrısı yapan balıkçı teknesi bir süre sonra batmaya başladı. Batan tekneden denize atlayan 3 kişi, yardım çağrısı üzerine hızla bölgeye intikal eden Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasında kurtarıldı. Ekiplerin botuna alınan 3 kişi, kıyıya çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.