Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Batan Geminin Kaptanının Cansız Bedenine Ulaşıldı

Karadeniz'de Batan Geminin Kaptanının Cansız Bedenine Ulaşıldı

1 saat önce

KARADENİZ'de, Samsun açıklarında batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Azeri uyruklu Turbat İsmayilov'un (47) cansız bedeni, bulundu.

Karadeniz'de Batan Geminin Kaptanının Cansız Bedenine Ulaşıldı, System.String[]
KARADENİZ'de, Samsun açıklarında batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Azeri uyruklu Turbat İsmayilov'un (47) cansız bedeni, bulundu.

Samsun'da geçen 7 Ocak'ta saat 08.10'da, kıyıya yaklaşık 77 mil açıkta Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' adlı 3 bin 300 ton kömür yüklü gemi, tehlike sinyali vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Samsun ile Sinop limanlarından 2 gemiyle yola çıkan sahil güvenlik ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 helikopter ve Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan 'Cougar' tipi helikopterle sürdürüldü. Saat 09.05'te Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan helikopter, saat 09.54'te 13 mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Kuru yük gemisinden 7 mürettebat kurtarılırken 6 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. Batan gemide öldükleri belirtilen 2 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşılması için de arama çalışmaları sürdürüldü.

12 GÜN SONRA BULUNDU

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, geminin kaptanı Azeri uyruklu Turbat İsmayilov'un cansız bedenine ulaşıldığını bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Kayıp olan Azeri vatandaşı kaptan Turbat İsmayilov, geminin battığı yerin 85 deniz mili kuzeyinde, Rusya Tuapse Limanı 48 mil açığında 'Venuatu Bayraklı M/V NURS' isimli gemi tarafından tespit edildi. 19 Ocak 2019 tarihinde Novorossiysk Limanı'nda Rusya yetkililerine teslim edilmiştir. Diğer kayıp olan mürettebat için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:55 Kaynak: DHA

Bayraklı, Samsun, Karadeniz, Güncel
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