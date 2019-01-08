Karadeniz'de Batan Geminin Mürettebatı: 5 Dakikada Suya Gömüldü (2)
1 saat önce
2 MÜRETTEBATIN DAHA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDUKaradeniz'de Samsun açıklarında dün batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinde öldükleri belirtilen 4 mürettebattan 2'sinin dah cansız bedenine ulaşıldı.
2 MÜRETTEBATIN DAHA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Karadeniz'de Samsun açıklarında dün batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinde öldükleri belirtilen 4 mürettebattan 2'sinin dah cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 mürettebat için çalışmaların bölgede devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:21 Kaynak: DHA
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