Karadeniz'de Batan Geminin Mürettebatı: 5 Dakikada Suya Gömüldü (2)

2 MÜRETTEBATIN DAHA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDUKaradeniz'de Samsun açıklarında dün batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinde öldükleri belirtilen 4 mürettebattan 2'sinin dah cansız bedenine ulaşıldı.

2 MÜRETTEBATIN DAHA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU



Karadeniz'de Samsun açıklarında dün batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinde öldükleri belirtilen 4 mürettebattan 2'sinin dah cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 mürettebat için çalışmaların bölgede devam ettiği belirtildi.

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