Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu - Son Dakika
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Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu

22.04.2022 14:44

Samsun'dan sonra Sinop sahillerinde sıkça görülen kuş ölümlerinin nedeninin Nil vürüsü olabileceği belirtiliyor. Halkı tedirgin eden toplu ölümlere dair konuşan uzmanlar, kuşların kesin ölüm nedenini saptamak üzere çalışıyor.

Geçen günlerde Sinop ve Samsun kıyılarında çok sayıda görülen ölü 'kara gerdanlı dalgıç' kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmek üzere bölgelerden toplanmıştı.

Karadeniz kıyılarında virüs şüphesi! Ölü kuşlar bir bir sahile vurmaya devam ediyor

KARADENİZ'DE KUŞ ÖLÜMLERİ DEVAM EDİYOR

Son günlerde fırtınanın da etkisiyle Sinop'ta dalgaların kıyıya bıraktığı yosun ve çöplerin arasında ölümleri devam eden 10'a yakın kara gerdanlı dalgıç kuşları olduğu görüldü.

Karadeniz kıyılarında virüs şüphesi! Ölü kuşlar bir bir sahile vurmaya devam ediyor

VİRÜS ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Konunun uzmanları tarafından yapılan ilk açıklamada göçebe kuşların balık yokluğu nedeniyle açlıktan ölebileceği veya önceki yıllarda Kanada çevresindeki kuşların bir kısmında olduğu gibi yeniden batı Nil virüsü etkisiyle öldükleri tahmin ediliyor. Samsun'da yapılan laboratuvar testlerinin ardından kesin ölüm sebepleri belli olacak.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Samsun, Tarım, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu - Son Dakika


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