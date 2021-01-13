Son dakika haber: Karadeniz'de bir ilk; balıklar tersine göçe başladı - Son Dakika

Son dakika haber: Karadeniz'de bir ilk; balıklar tersine göçe başladı

Son dakika haber: Karadeniz\'de bir ilk; balıklar tersine göçe başladı
Son Güncelleme: 13.01.2021 09:51

Gelen son dakika haberlerine göre Karadeniz'de bir ilk; balıklar tersine göçe başladı KÜRESEL iklim değişikliği Karadeniz'de, balıkların boyutunun yanı sıra göç yollarını da etkiledi.

Karadeniz'de bir ilk; balıklar tersine göçe başladı

KÜRESEL iklim değişikliği Karadeniz'de, balıkların boyutunun yanı sıra göç yollarını da etkiledi. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Karadeniz'de bütün balıkların doğu yerine batıya doğru göç ettiğini belirterek "İlk defa böyle bir durum yaşanıyor" dedi. Malkoç, balık sürülerinin deniz suyu sıcaklığının 9-10 derece olduğu Bulgaristan kıyılarına göç ettiğini kaydetti.

Karadeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile deniz suyu sıcaklığının düşmemesi balıkların göç yollarını da etkiledi. Deniz suyu sıcaklığının Bulgaristan tarafında 9-10 derece, Gürcistan tarafında 12 derece, Samsun çevresinde ise 13-14 derece civarında olması balık sürülerinin doğu yerine daha soğuk olan batıya göç etmesine neden oluyor.

'HEP DOĞU'YA DOĞRU GÖÇ EDERLERDİ'Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, önceki yıllarda balıkların Karadeniz'de doğuya doğru göç ettiklerini söyleyerek "Bu zamana kadar balık hep doğuya gidiyordu, bu sene batıya gidiyor. Bu sene Gürcistan tarafı sıcak, Bulgaristan tarafı soğuk. Şu ana kadar balığın göç yolları da döndü. Hamsi karayele gidiyor. Tekneler Gürcistan'a giderdi şimdi orası sıcak, Bulgaristan soğuk. Balığın göç yolları da değişti. Bu seneki durum daha önce görülmedi. Bugün burada avladığımız balık yarın Sinop'a gidiyor, orada avlanan ise daha batıya gidiyor. Bütün balıklar boğaz ağzına yığıldı. Ereğli'den İğneada'ya kadar. Karadeniz'de doğuda Hopa'da olan balıklar öyle. Gürcistan'da da az balık. Göç yolları da değişti. Büyük bir sıkıntı. Sıcaklık doğal felaket diyelim yani balıkların bile göç yollarını değiştirdi" dedi.

'BALIKLAR TOPYEKUN BATI'YA GÖÇ EDİYOR'Denizde balıkların bile sıcak nedeniyle gidecekleri yeri bulamadıklarını dile getiren Malkoç, "Bulgaristan hududu deniz sıcaklığı 9-10 derece. Gürcistan 12 derece, bizim buralar 13-14 derece. Şu an balıklarımız hep batıya göç ediyor. Bu sene böyle oldu. Takip ediyoruz denizde bu sene tamamen Batı'ya gidiyor. İstavritte, çinakopta hamsi de hepsi batıya göç ediyor. İlk defa böyle oluyor; balıkların göç yolu batıya döndü" şeklinde konuştu.

'BALIK SOĞUK NEREDEYSE ORAYA GİDER'

30 yıllık balıkçı olan Yaşar Köse, havaların sıcak gitmesi ve deniz suyu sıcaklığının yüksek olmasının balığı etkilediğini belirterek "Hamsi, palamut, istavritte aynı, bunlar hep göç balıklarıdır, soğuk neredeyse oraya gider. Deniz sıcak olduğu zaman balık durmaz. Balık sürekli hareket halinde. Boğazdan girer Hopa'ya kadar gider oradan tekrar dönüş yapar oradaki avlanma sahası deniz suyunun sıcaklığı soğukluğuna göre bu durum değişir. Sıcaklık dünyanın sorunu. Barajlar bile boşaldı. Balığı etkilemez mi hepimizi etkiledi. Balık her zaman soğuğa kaçar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bulgaristan, Gürcistan, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Karadeniz'de bir ilk; balıklar tersine göçe başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Karadeniz'de bir ilk; balıklar tersine göçe başladı - Son Dakika
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