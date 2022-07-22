Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

22.07.2022 17:10
Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Talha Yüksek, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Zonguldak'ta serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Talha Yüksek, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Alaplı ilçesinde Balıkçı Barınağı sahilinde 8 Temmuz'da meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'dan Alaplı ilçesine gelen ve arkadaşlarıyla serinlemek için Balıkçı Barınağı'nda denize giren ve bir süre sonra su üstünde hareketsiz kalınca çevredekilerin yardımına koştuğu genç, kıyıya çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Boğulma tehlikesi geçiren ve ilk olarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç daha sonra Ankara'ya sevk edildiği hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Karadeniz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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