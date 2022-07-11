Karadeniz'de boğulmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
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Karadeniz'de boğulmaktan son anda kurtuldular

11.07.2022 15:15
Karadeniz'de boğulmaktan son anda kurtuldular

Bayram tatili için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen çift, serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi atlattı.

Bayram tatili için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen çift, serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi atlattı. Çiftti sahilde bulunan cankurtaranlar kurtardı.

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilini geçirmek için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen C.D. ve L.A. isimli çift, Değirmenağzı plajında denize girdi. Ancak denizdeki dalga ve rip akıntısı sebebiyle sürüklenen çift yardım istedi. Bu sırada plajda bulunan cankurtaran, çiftin yardım istediğini fark ederek, hemen denize girdi ve çifti kenara çekerek kurtardı. Ardından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sahilde yapılan çift, Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer ise vatandaşları Karadeniz'de çeken rip akıntısı konusunda uyararak plajlarda bulunan uyarılara dikkat edilmesi çağrısında bulundular. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz'de boğulmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz'de boğulmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
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