Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor - Son Dakika

Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor

11.10.2020 15:15
Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor, System.String[]

Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyorKARADENİZ'de yeni av sezonun başlaması ile birlikte palamutta yaşanan bolluk sevindirirken, balıkçılar ve vatandaşlar sofraların vazgeçilmezi olan hamsiyi bekliyor.

Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor

KARADENİZ'de yeni av sezonun başlaması ile birlikte palamutta yaşanan bolluk sevindirirken, balıkçılar ve vatandaşlar sofraların vazgeçilmezi olan hamsiyi bekliyor. Balıkçılar, hamsinin tezgahlarda yoğun olarak yer alması için hava sıcaklıklarının düşmesini beklediklerini söyledi.Karadenizli balıkçılar 1 Eylül itibariyle başlayan denizlerde av sezonu ile birlikte bolca palamut avladı. Palamutta yaşanan bu bolluk hem vatandaşların hem balıkçının yüzünü güldürdü. Balıkçılar ve vatandaşlar şimdi ise Karadeniz bölgesinde sofraların vazgeçilmezi olan hamsiyi bekliyor. Son iki haftadır hava sıcaklıklarının beklenen ölçüde düşmemesi nedeniyle avlanan balık miktarında kısmen azalma yaşanırken, balıkçılar hamsi avının artması için sıcaklıkların düşmesi gerektiğini söyledi. Şu an Marmara Denizi ve Karadeniz'de az miktarda avlanan hamsinin kilosu tezgahlarda 30 liradan alıcı buluyor. Ayrıca bazı balıkçılar ise bu yıl palamutta yaşanan bolluk nedeniyle hamsinin denizde fazla miktarda olmayacağından endişe ediyor.'HAMSİYİ ÖZLEDİK'Bu yıl palamudun bol olduğunu ve hamsinin az olacağını söyleyen balıkçı Doğukan Yılmaz, 'Şu an tezgahlarımız da en çok palamut balığı bulunmakta. Son dönemde palamutta bir yükseliş oldu. Palamudun tanesi 17,5 liradan satıyoruz. Fiyatlarımızda ufak bir artış var. Şu dönemde balıktı bir azalma yaşandı. Şu dönemde az da olsa hamsi çıkmaya başladı. Vatandaşın zaten özlediği Karadeniz hamsisi tezgahlarımızda az da olsa yerini almaya başladı. Hamsinin kilosunu ise 30 liradan satıyoruz. Bizim de beklentimiz 15-20 gün içerisinde daha fazla gelmesi ve fiyatlarında daha aşağı düşmesi yönünde. Şu anda tezgahlarımıza hem Marmara hem de Karadeniz hamsisi geliyor. Hamsiyi özledik. Vatandaşımız da hamsiyi zaten özlemişti. Bu yüzden fiyatına kimse takılmıyor. Yemek isteyen zaten alıyor. Geçen seneye rağmen balık fiyatları bu sene çok iyi durumda. Bu dönem de havalar sıcak devam edince balıkta bir azalma oldu ancak yağmurlar başlayınca soğuklar gelince yine bolluk yaşanır. Bu sene palamut bol olduğu için hamsinin çok fazla çıkacağını beklemiyoruz. Palamut ve çinekop hamsiyi yediği için hamsi bu sene biraz az olabilir' dedi.'HER ŞEY HAVALARIN DURUMUNA BAĞLI'

Geçen yıl palamut olmadığı için bu yıl bol olacağını düşündüklerini söyleyen Emirhan İlhan, 'Şu anda fiyatlar güzel durumda. Esnaf da vatandaş da mutlu durumda. Şu anda tezgahlarda hamsi de bulunuyor. Havalar sıcak olduğu için hamsiyi şu an beklemiyorduk ama az da olsa gelmeye başladı. Kilogramı ise 30 liradan satılıyor. Havalar biraz daha soğuduğu zaman biz de hamsinin fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Hamsi çıkmaya başladıktan sonra palamutta azalma olur ama vatandaş bu yıl bolca palamut yedi. Havalar soğudukça hamsi fiyatlarının 15 liraya kadar düşebileceğini düşünüyoruz. Ama her şey havaların durumuna bağlı' diye konuştu.


Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor
Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor
Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor
Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor
Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor
Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor
Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor
Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor
Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor
Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor
Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Marmara, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de hamsi için denizin soğuması bekleniyor - Son Dakika

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