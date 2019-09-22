Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de bu sezon olta balıkçıları da umutlu değil
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Karadeniz'de bu sezon olta balıkçıları da umutlu değil

1 saat önce

Karadeniz'de bu sezon olta balıkçıları da umutlu değil -Yaşar Özçiçekal "Bu sene palamut yok"DÜZCE - Karadeniz'de 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar elleri boş dönerken olta ile Akçakoca'da limanda avlananlarda pek umutlu değil.

Karadeniz'de bu sezon olta balıkçıları da umutlu değil

-Yaşar Özçiçekal "Bu sene palamut yok"

DÜZCE - Karadeniz'de 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar elleri boş dönerken olta ile Akçakoca'da limanda avlananlarda pek umutlu değil. Tek tük balık tuttuklarını söyleyen olta balıkçıları da Kefal ve Zargana avlıyorlar.

Yaz boyunca teknelerine bakım yapan ve 1 Eylül'de balık sezonunun başlaması ile Karadeniz'e açılan balıkçılar elleri boş dönüyor ve sezondan hiç umutlu olmadıklarını söylüyorlar. Havaların iyi olması ile olta ile avlanan kadın ve erkek balıkçılarda Akçakoca Limanına olta sallıyorlar. Erkek balıkçılara nazaran kadın balıkçılar balıkçılar daha da şanslılar. Bir kadın balıkçı balık tutabildiğini belirterek "Biz yakaladık. Bir tane kefal yakaladım. Bir tane zargana yakaladım" dedi.

Yaşar Özçiçekal isimli olta balıkçısı ise balıkların tek tüm çıktığını söyleyerek "Tek tek yakalıyoruz. Bu sene kefal ve zargana çıkıyor. Palamut bu sene yok" diye konuştu.

Tekne ile avlanmaya çıkacak olan balıkçılar umudu ise havaların soğuması ve balığın Karadeniz kıyısına gelmesi.

Karadeniz'de bu sezon olta balıkçıları da umutlu değil

Karadeniz, Akçakoca, Eylül, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:42 Kaynak: İHA
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