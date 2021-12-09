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KARADENİZ'DE BU YIL HAMSİ ERKEN TÜKENDİ - Son Dakika

KARADENİZ'DE BU YIL HAMSİ ERKEN TÜKENDİ

09.12.2021 09:34

KARADENİZ'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normalinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri, daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi.

KARADENİZ'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normalinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri, daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Sezon başında bolca avlanan ve balıkçıların yüzünü güldüren hamsi, bu sezon erken tükendi. Karadeniz'in güneyinde avcılığı dibe vuran hamsinin az miktarda avlanması ile kilo fiyatı 10 TL'den 40'TL'ye çıkarken, çoğu tezgahlarda ise hamsi kalmadı.

Deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Karadeniz'deki sürüleri, daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yönelince sezon başında bolca avlanan ve balıkçıların yüzünü güldüren hamsi, erkenden azalmaya başladı. Karadeniz'in güneyinde avcılığı dibe vuran hamsinin az miktarda avlanması ile kilo fiyatı 10 TL'den 40'TL'ye çıkarken, çoğu tezgahta hamsi kalmadı. Tezgahlarda istavrit 15 TL, lüfer 70 TL, kalkan 200 TL, alabalık 50 TL, çinekop 60 TL, mezgit ise 40 ile 65 TL arasında fiyata satılıyor.

'HAMSİ YAVAŞ YAVAŞ BİZİ TERK EDİYOR'

Deniz suyunun soğumadığını belirten balıkçı Gökmen Aydın, 'Hamsi yavaş yavaş azalmaya başladı. Havalar mevsime göre biraz sıcak. Deniz de bir türlü soğumadı. Balık soğuğa kaçmaya başladı. Hamsi yavaş yavaş bizi terk ediyor. Hal böyle olunca da fiyatı yükseldi. Eskiden 10 TL'ye satıyorduk şimdi hamsi fiyatı tezgahlarda 40 TL'ye kadar çıkıyor. Hamsi bol avlandı. Vatandaş da bol yedi hamsiyi ama şu an hamsinin olmadığı bir dönemdeyiz. Balık haline zaten 150 kasa hamsi geliyor. O yüzden bu fiyatlar normal' diye konuştu.

'GÜZEL VE TAZE HAMSİ 40 LİRAYA SATILIYOR'

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise 'Bu sezon hamsi avı erken başladı ama güzel hamsiler geldi tezgahlara. Bol miktarda avlandı hamsi. 10 liraya kadar fiyatı düşmüştü ama şu an hava şartlarından dolayı hamside bir kaybolma söz konusu. Fiyatlar yine vatandaşın cebine göre değişiyor. Güzel ve taze hamsi 40 liraya satılıyor. Şoklanmış hamsiler var onlarda 20 ile 30 lira arasında satılıyor. Son dönemleri artık hamsinin' dedi.

Tezgaha balık almaya gelen İbrahim Azaklı da 'Hamsi bu dönemlerde herkesin sofrasında olması gereken bir besin kaynağı. Fiyat arttı ama hamsi yemeden de olmuyor' diye konuştu.

Emine Ergün ise 'Hamsi çok güzel. Fiyatı biraz arttı ama bir kilodan fazlasını alamıyoruz. Şimdi hamsinin yanına salata çorba falan yapacağım ki ancak yetsin ama hamsi lezzetli' dedi.

KARADENİZ'DE BU YIL HAMSİ ERKEN TÜKENDİ
KARADENİZ'DE BU YIL HAMSİ ERKEN TÜKENDİ
KARADENİZ'DE BU YIL HAMSİ ERKEN TÜKENDİ
KARADENİZ'DE BU YIL HAMSİ ERKEN TÜKENDİ
KARADENİZ'DE BU YIL HAMSİ ERKEN TÜKENDİ
KARADENİZ'DE BU YIL HAMSİ ERKEN TÜKENDİ
KARADENİZ'DE BU YIL HAMSİ ERKEN TÜKENDİ
KARADENİZ'DE BU YIL HAMSİ ERKEN TÜKENDİ
KARADENİZ'DE BU YIL HAMSİ ERKEN TÜKENDİ
KARADENİZ'DE BU YIL HAMSİ ERKEN TÜKENDİ

Türk Lirası, Gürcistan, Karadeniz, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARADENİZ'DE BU YIL HAMSİ ERKEN TÜKENDİ - Son Dakika


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