Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de can pazarı: 3 kişi son anda kurtarıldı
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Karadeniz'de can pazarı: 3 kişi son anda kurtarıldı

49 dakika önce

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karadeniz'de can pazarı: 3 kişi son anda kurtarıldı, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Atakum ilçesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu arkasındaki sahil kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde'de polis memuru olarak görev yapan Serkan Önder, oğlu Egemen Önder ve amcası Kenan Önder, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Aşırı dalgadan dolayı akıntıya kapılan 3 kişinin yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ve vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçirenleri denizden çıkarttı. Dalgalı denizden çıkartılan Serkan, Egemen ve Kenan Önder, olay yerine gelen 112 Acil ambulansları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçirenlerden amca Kenan Önder'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
Serkan, Samsun, Atakum, Güncel
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