Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Biraz hızlan diyorum hızlan - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Biraz hızlan diyorum hızlan

26.12.2022 22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Biraz hızlan diyorum hızlan

Karadeniz'de Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i uyardığı anlar dikkat çekti. Keşif çalışmalarını hızlandırmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bakıyorum enerji bakanımın yüzü gülüyor. Biraz hızlan diyorum hızlan." sözleri karşısında Bakan Dönmez ve kabinedeki diğer isimler güldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfiyle ilgili müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim günü Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde bugün yeni bir müjdeyi paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ HIZLAN DİYORUM HIZLAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan önce sarf ettiği sözler dikkat çekti. "Bilindiği gibi enerjide dışa bağımlılığımızın azalması için yerli kaynaklarımızın daha fazla kullanımını temel hedeflerimizden biri olarak belirledik" diyerek söze başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir anda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaz keşifleri için, "Bakıyorum enerji bakanımın yüzü gülüyor. Biraz hızlan diyorum hızlan. Hızlan biz de inşallah artık Filyos'a mı gideriz farklı bir yere mi gideriz nereye gideceksek gidelim ve oradan ateşleyelim" dedi.

BAKAN DÖNMEZ, ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KARŞISINDA GÜLDÜ

Erdoğan'ın sözleri karşısında Bakan Dönmez ve kabinedeki diğer isimler güldü. Erdoğan daha sonra Çaycuma-1 sondajında yapılan doğal gaz keşfini açıkladı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili beklenen müjdeyi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili beklenen müjdeyi verdi Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Dönmez, Çaycuma, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Biraz hızlan diyorum hızlan - Son Dakika


Son Dakika
23:04 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arasındaki fark yüzde 4,1 oldu
22:34 Kocaeli'nde dehşet! Milli sporcu sokak ortasında bıçaklandı
22:18 CHP'den erken seçim açıklaması! Desteklemek için iktidara tek şart sunuldu
22:13 Pençe Kilit'ten acı haber! Gaziantep'e şehit ateşi düştü
22:11 Fenerbahçe, 2022'nin son derbisinde Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi
21:41 Klip çekimi için İstanbul'a gelen DJ Akman gözaltına alındı
21:32 Futbolseverler asılsız paylaşımı nedeniyle Ahmet Çakar'a tepki gösterdi
21:21 Kabineden bir müjde de çiftçilere! Gübre ve yem fiyatlarına indirim yapılacak
20:59 Galibiyet hasreti yine dinmedi! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ateşle oynuyor
20:23 Karadeniz gazının piyasa değeri ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 23:09:35. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Biraz hızlan diyorum hızlan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement