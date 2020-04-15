Karadeniz'de cezaevlerinden tahliye işlemleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de cezaevlerinden tahliye işlemleri başladı - Son Dakika

Karadeniz'de cezaevlerinden tahliye işlemleri başladı

7 saat önce

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Ordu, Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'deki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Karadeniz'de cezaevlerinden tahliye işlemleri başladı, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Ordu, Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'deki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle Trabzon'da bulunan Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Araklı Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Beşikdüzü Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliyeler başlatıldı.

Tahliye olan hükümlü ve tutuklulardan il içinde yaşayanların sevki, Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, il dışına gideceklerin ise seyahat izin belgelerinin düzenlenmesinin ardından Valilik koordinasyonunda otobüslerle sağlanacak.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan infaz düzenlenmelerini de içeren değişiklik teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle ceza infaz kurumlarında bulunan çok sayıda hükümlünün tahliye olacağını söyledi.

Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanan yerler olması ve bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması nedeniyle personel ile hükümlü ve tutukluları korumak amacıyla Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda gerekli her türlü tedbirin alındığını belirten Tuncel, şu ana kadar Trabzon'daki ceza infaz kurumlarında koronavirüs tespit edilen pozitif vaka bulunmadığına işaret etti.

Tuncel, tahliye olan hükümlülerden il dışına gidecekler için seyahat izin belgelerinin düzenlenmesi, toplu ulaşım aracı temini ve güvenlik önlemleri gibi konuların, Valilik koordinesinde yürütüldüğünü ifade ederek, "Ayrıca açık ceza infaz kurumundan izinle tahliye olacak hükümlülerin sağlık kontrollerinin yapılarak, şüpheli durumların tespiti halinde karantina ya da gözlem altına alınmasına ilişkin tedbirler uygulanacaktır." dedi.

Tahliye olan her hükümlüye maske ve eldiven verilerek, tahliye işlemleri sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulacağına dikkati çeken Tuncel, "Gerek Kovid-19 salgını, gerekse infaz düzenlemesini içeren yasa kapsamında oluşacak tahliyeler ile ilgili her türlü tedbir alınarak gerekli planlamalar yapılmıştır. Devletimize emanet olan hükümlülerin güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ordu

Ordu'da ise Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'ndeki E Tipi ve Ünye ilçesindeki M Tipi ceza infaz kurumlarından tahliyeler başladı.

Söz konusu cezaevlerinin bulunduğu alana çıkan kara yolu üzerinde jandarma ve polis ekiplerince kontrol noktaları konuldu. Kontrol noktalarından sivil araçların geçişine ve beklemesine izin verilmedi.

Öte yandan tahliye edilen hükümlüler, kendileri için bekletilen otobüsler ve minibüslere sosyal mesafe kuralına uyularak bindirilirken, il dışına gidecek mahkumlar otogara, Ordu'da ikamet edenler ise evlerine yakın bir yerde bırakılıyor.

Ordu'daki cezaevlerinden tahliye işlemlerinin yarın sona ermesi bekleniyor.

Giresun

Giresun'da da cezaevlerinden tahliye süreci başladı.

Giresun merkez, Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinde bulunan kapalı ve yarı açık cezaevlerinde bulunan yaklaşık 620 mahkumun yasadan faydalanacağı öğrenildi.

Rize

Rize Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Kalkandere Kapalı L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tahliyeler başladı.

Sabah saatlerinde başlayan tahliye işlemleri nedeniyle jandarma ekipleri kontrol noktaları oluştururken yaklaşık 700 kişinin tahliye işlemi gerçekleştirilecek.

Artvin

Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Arhavi K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tahliyeler başladı.

Kentte kapalı ceza infaz kurumlarından bulunan 35 kişi tahliye edilirken, 16 kişi de açık cezaevlerine nakledilecek.

Trabzon, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:58 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesinde Bahçeli'yi işaret edip örtülü af olarak değerlendirdi Tahliye edilen hükümlü: "Hala inanamıyoruz çok mutluyuz" Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı         
21:07
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi         
21:05
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti         
20:46
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı         
20:43
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı         
20:36
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı         
20:24
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı         
20:18
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı         
18:53
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 21:11:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz'de cezaevlerinden tahliye işlemleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]