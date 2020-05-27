Karadeniz'de çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı - Son Dakika

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde yağışa rağmen park ve oyun alanlarına akın etti.

Amasya'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Kent merkezindeki meydan ve parklarda eğlenen çocuklar, aileleriyle yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Polis ekipleri, çocukların sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda ailelerine ikazda bulundu,