Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

05.09.2022 15:28
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, balık avcılığını olumsuz etkiledi.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, balık avcılığını olumsuz etkiledi.

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, avcılığın ilk günleri umduklarını bulamadı.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bölgede deniz suyu sıcaklığının halen 26 derece seviyelerinde olduğunu söyledi.

Balık avı sezonunun açılmasına rağmen henüz istedikleri seviyede avcılık yapamadıklarını anlatan Ünlü, "Özellikle umut bağladığımız palamut avcılığı şu an çok düşük. Tezgahlarda bir bolluk söz konusu değil. Biz bunu tamamen deniz suyundaki sıcaklığa bağlıyoruz. Balık çok dağınık ve derin sularda besleniyor. Bu da dolasıyla avcılığı olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Ünlü, avcılığın havaların soğumasıyla birlikte artacağını ön gördüklerini de kaydetti.

Sinop'ta, az miktarda avlanan palamudun tanesi 15 lira ile 30 lira arasında, mezgit ve istavrit ise kilogramı 30-35 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.???????

YORUMLAR
500
Karadeniz'de su sıcaklığı normalin üzerinde, balıkçılar umduğu gibi avlanamadı Karadeniz'de su sıcaklığı normalin üzerinde, balıkçılar umduğu gibi avlanamadı 'Deniz suyu sıcaklığı avcılığı olumsuz etkiledi' 'Deniz suyu sıcaklığı avcılığı olumsuz etkiledi'
Kaynak: AA

Sinop Merkez, Karadeniz, Eylül, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:31:51. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement